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Sadakatsiz'in iki çetin cevizi: Cavidan & Gönül Atışmaları...

Cavidan ve Gönül. Hem ölümüne kankalar hem de birbirlerine bilenen iki ömür törpüsü... Onlar için iyi gün, kötü gün ayrımı yok. Ne Cavidan'ın dedikodu kazanı boş kaynar ne de Gönül'de malzeme biter. Hal böyle olunca da ikili arasındaki atışmalar da kaçınılmaz olur. Peki bu ikiliden bize nasıl bir eğlence çıkar diyorsanız, işte cevabı...

05.05.2022 - 13:50 |
Sadakatsiz'in iki çetin cevizi: Cavidan & Gönül Atışmaları...

Sadakatsiz'in sevilen iki ismi Cavidan ve Gönül. Hem ölümüne kankalar hem de birbirlerine bilenen iki ömür törpüsü... Onlar için iyi gün, kötü gün ayrımı yok. Ne Cavidan'ın dedikodu kazanı boş kaynar ne de Gönül'de malzeme biter. Hal böyle olunca da ikili arasındaki atışmalar da kaçınılmaz olur. Peki bu ikiliden bize nasıl bir eğlence çıkar diyorsanız, işte cevabı...

 

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