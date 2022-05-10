Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz finali ne zaman? Sadakatsiz bitecek mi? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve son bölümü!

Sadakatsiz dizisi final yapıyor. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da büyük ilgi gören Sadakatsiz dizisi final yapacak. Reyting başarısının yanı sıra gerek senaryosu gerekse oyuncuları ile sosyal medyada da trend olmaya devam eden Sadakatsiz’in final kararı hayranlarını üzdü. Peki, Sadakatsiz ne zaman final olacak? Sadakatsiz neden final yapıyor? İşte Sadakatsiz final tarihi ve yeni bölüm fragmanı!

SADAKATSİZ’İN FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in yeni bölümü 11 Mayıs akşamı ekrana gelecek. Dizi üç hafta daha yayınlandıktan sonra final yapacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE VOLKAN ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanıyla başrol oyuncusunun vedasını duyurdu. Aras'tan ayrılan Asya son hamlesiyle Derin'i çileden çıkartıyor. Asya, Derin'e, Volkan'ın kendisinden boşanacağını ve tekrar kendisine döneceğini söylemesi bardağı taşırdı.