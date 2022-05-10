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Radyo D ve Dream Türk’te konuk yağmuru devam ediyor…

Radyo D ve Dream Türk, müzik dünyasının başarılı isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

10.05.2022 - 12:44 |
Radyo D ve Dream Türk’te konuk yağmuru devam ediyor…

Her çarşamba saat 14.00’te Dream Türk’te ekrana gelen, sunuculuğunu Refik Sarıöz’ün yaptığı Deşarj’ın bu haftaki konuğu söz ve besteleriyle adından söz ettiren ve son çalışması “Kendimi Kırdım Ben” ile büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı Aydilge olacak.

Radyo D’de saat 15.00’te Hilal Özgani’nin sunduğu program Popüler D’ye ise başarılı besteci ve aranjör Erdem Kınay konuk olacak. Kınay, Radyo D dinleyicilerine müziğe dair çalışmalarını ve projelerini anlatacak.

11 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak olan, müzik ve daha fazlasının konuşulacağı bu  programları kaçırmayın…

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