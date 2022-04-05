Netflix üyelik ücreti 2022! Temel Plan, Standart Plan, Özel Plan Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Netflix, Türkiye fiyatlarını da yüzde 40 oranında artırdı. Netflix Türkiye'den yapılan açıklamada "Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz." denilerek “geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor." İfadeleri kullanıldı.

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2022

Netflix'in Temel Plan diye tanımladığı herkesin bildiği dilde tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL olarak listeleniyor.

-40,99 TL olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 57,99 TL olarak yerini aldı.

-Netflix Türkiye'nin Özel Plan diye tanımladığı yani 4 ekran ve UHD olan paketse 77,99 TL fiyata sahip oldu.

NETFLİX’İN ZAM ÖNCESİ ÜCRETLER NE KADARDI?

Kullanıcılarına üç ayrı üyelik seçeneği sunan Netflix’te Temel Plan’ın fiyatı, 26.99 TL’den 37.99 TL’ye yükseltildi.

İki cihaza bağlanabilen ve 1080p çözünürlüğe sahip olan Standart Plan ise 40.99 TL’den 57.99 TL’ye çıktı. Son olarak ücreti en yüksek seçenek olan, dört cihaza ve 4K + HDR çözünürlüğe izin veren Özel Plan ise 54.99 TL’den 77.99 TL’ye yükselmiş oldu.