Neler Oluyor Hayatta'da 6 yıl önce katledilen mezdeke üyesi Aynur Kambur konuşuldu!

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, 6 yıl önce katledilen mezdeke üyesi Aynur Kanbur konuşuldu.

"Benim kardeşim neden öldü? Deli olacağım!"

Aynur Kanbur 6 yıl önce bugün 8 kurşunla katledilmişti ama katili bulunamadı, ölüm nedeni ise belli değil. Acılı ablası Dilek Kıymış, kardeşinin ölüm yıl dönümünde Neler Oluyor Hayatta’ya canlı bağlanarak konuştu, "Benim kardeşim neden öldü? Deli olacağım!" diyerek isyan etti. 2 yıl önce katilin görüntülerinin tanıyan birinden ihbar geldiğini söyleyen Dilek Kıymış, "Fotoğrafları, dökümanları geldi. Polise gittim ama o şahsın ifadesi alınmadı" dedi. Ellerindeki iki veriden birinin katile ait olduğu öne sürülen bilgiler, ikincisinin ise kardeşinin yaptığı şüpheli Erbil ziyareti olduğunu söyledi. Kıymış, "Güzel kardeşimin ölümünün nedeni belli olsa ben birazcık rahat edeceğim" diyerek çağrıda bulundu, katilin bulunmasını istedi.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de…