Murat Yıldırım diziden ayrılıyor mu, Aziz Payidar ölecek mi? Aziz 19. bölüm fragmanı yayınlandı!

Murat Yıldırım'ın Aziz'e Simay Barlas'ın ise Efnan'a hayat verdiği dizinin son fragmanı izleyicilerde merak uyandırdı. Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, yayınlanan fragmanında nefes kesti. Fragmanda Aziz'in ölüm döşeğinde olduğu, nabzının durduğu ve artık son nefesini verdiği görüldü.

MURAT YILDIRIM DİZİDEN AYRILIYOR MU, AZİZ PAYİDAR ÖLECEK Mİ?

Yayınlanan fragmanda; Aziz'in ölüm döşeğinde olduğu, nabzının durduğu ve artık son nefesini verdiği görüldü. Bu sırada gözyaşlarına boğulan Efnan tek başına kalırken, Delege Pierre Martin ise onu iyice köşeye sıkıştırdı.

Delege Pierre Martin’in Efnan'a ahlaksız bir teklifte bulunması ise izleyiciyi şokey etti. Murat Yıldırım’ın dizinden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümle belli olacak, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AZİZ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!