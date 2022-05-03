Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı bugün var mı?
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı’nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri TRT yayın akışını ve dizinin yeni bölümüyle ilgili sorgulamalar yapıyor. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı bugün var mı? Bu akşam Masumlar Apartmanı var mı? İşte TRT Yayın akışı!
Televiyon ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı pek çok kişinin gündeminde. Yayın günü, Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle Masumlar Apartmanı’nın yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı bugün var mı? Bu akşam Masumlar Apartmanı var mı? İşte TRT Yayın akışı!
BU AKŞAM MASUMLAR APARTMANI VAR MI?
TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı yeni bölüm 3 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmayacak. Dizinin, yeni bölüeü Ramazan Bayramı tatilinin ardından yayınlanacak.
TRT1 YAYIN AKIŞI 3 MAYIS 2022
10:15 Alişan İle Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:40 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
02:20 Dengi Dengine
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm 10 Mayıs 2022 tarihinde TRT 1 ekranlarında olacak.