Masumlar Apartmanı final mi yapıyor, final tarihi ne zaman?

Masumlar Apartmanı finali ne zaman? Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden final tarihi geldi. Peki, Masumlar apartmanı final tarihi ne zaman?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Masumlar Apartmanı, final kararı aldı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 71. Bölümde final yapıyor.

2. sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizi 24 Mayıs yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.