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Masumlar Apartmanı final mi yapıyor, final tarihi ne zaman?

Masumlar Apartmanı final ne zaman, final tarihi belli oldu mu? 2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı için final tarihi belli oldu. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi final kararı aldı. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?

23.04.2022 - 12:42 |
Masumlar Apartmanı final mi yapıyor, final tarihi ne zaman?

Masumlar Apartmanı finali ne zaman? Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden final tarihi geldi. Peki, Masumlar apartmanı final tarihi ne zaman?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Masumlar Apartmanı, final kararı aldı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 71. Bölümde final yapıyor.

2. sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizi 24 Mayıs yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.

 

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