GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TelevizyonKomedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" setinden renkli kareler!
HaberlerTelevizyon Haberleri Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" setinden renkli kareler!
ABONE OL

Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" setinden renkli kareler!

Kanal D Dijital’in iddialı mini komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" 19 Mart Cumartesi günü ilk 3 bölümüyle yayında olacak.

14.03.2022 - 16:48 |
Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" setinden renkli kareler!

“Bir gün herkes bu hurdalığı tadacak” mottosuyla yola çıkan 26 bölümlük mini dizi, sosyal medyada ünlü olmak isteyen iki arkadaşın eğlenceli maceralarını anlatıyor.

Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım (Mertkan Erkan) çok iyi arkadaşlardır. Sosyal medyanın trendlerini takip ederek çektikleri video içeriklerine ünlüleri ve fenomenleri de dahil ederek izlenme rekorları kırma peşindedirler. İçeriklerde düştükleri komik durumlar ilgi çekmeye başlar. Zamanla yaptıkları şakalar ve komik halleri ile takipçilerin dikkatini çekerler.

Sosyal medyada Serhat ve Mertkan Dayım olarak kısa sürede fenomen olan ikili; Öykü Gürman, Ulaş İnan Torun, Bahar Süer, Ceyda Olguner, Sevcan Yaşar gibi ünlü isimlerin dikkatini çeker. Kendi hikayeleriyle birlikte konuklarına eğlenceli anlar yaşatırlar.

Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık setinden renkli kareler

Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

Konteynır Brothers “Hurdalık” ilk 3 bölümüyle 19 Mart Cumartesi, 4. ve 5. bölümleriyle de 20 Mart Pazar günü ücretsiz olarak kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında yayında olacak.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" setinden renkli kareler!

Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" setinden renkli kareler!

Gelinim Mutfakta 887. bölüm fragmanı yayında!

Gelinim Mutfakta 887. bölüm fragmanı yayında!

Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu!

Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu!

Survivor'da büyük panik! Bir anda yere yığıldı...

Survivor'da büyük panik! Bir anda yere yığıldı...

Sıradaki Haber