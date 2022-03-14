Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" setinden renkli kareler!

“Bir gün herkes bu hurdalığı tadacak” mottosuyla yola çıkan 26 bölümlük mini dizi, sosyal medyada ünlü olmak isteyen iki arkadaşın eğlenceli maceralarını anlatıyor.

Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım (Mertkan Erkan) çok iyi arkadaşlardır. Sosyal medyanın trendlerini takip ederek çektikleri video içeriklerine ünlüleri ve fenomenleri de dahil ederek izlenme rekorları kırma peşindedirler. İçeriklerde düştükleri komik durumlar ilgi çekmeye başlar. Zamanla yaptıkları şakalar ve komik halleri ile takipçilerin dikkatini çekerler.

Sosyal medyada Serhat ve Mertkan Dayım olarak kısa sürede fenomen olan ikili; Öykü Gürman, Ulaş İnan Torun, Bahar Süer, Ceyda Olguner, Sevcan Yaşar gibi ünlü isimlerin dikkatini çeker. Kendi hikayeleriyle birlikte konuklarına eğlenceli anlar yaşatırlar.

Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

Konteynır Brothers “Hurdalık” ilk 3 bölümüyle 19 Mart Cumartesi, 4. ve 5. bölümleriyle de 20 Mart Pazar günü ücretsiz olarak kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında yayında olacak.