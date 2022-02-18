Kırmızı Oda neden final yapıyor, neden bitiyor? Kırmızı Oda 61. final bölümüyle ekranlara veda ediyor!

Kırmızı Oda final bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya dışında, hikayenin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu da final bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kırmızı Oda neden final yapıyor?

KIRMIZI ODA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizi reytinglerde eski başarısını yakalayamadığı için final kararı aldığı belirtiliyor.

BİNNUR KAYA’DAN VEDA PAYLAŞIMI

Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.