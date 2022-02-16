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Hafta finalinde acı olay yaşanıyor!

Gelinim Mutfakta haftanın finali olan 870. Bölümde Miyase acı bir olay yaşıyor!

16.02.2022 - 14:19 |
Hafta finalinde acı olay yaşanıyor!

Gelinler yemeklerini yaptıkları sırada Miyase'nin acı çığlıyla irkildiler. Yere kapaklanan Miyase'nin yanına giden Yeşim gördüğü manzara karşısında şok geçiriyor. Acı içinde kıvranan Miyase'ye sağlık ekibi hemen müdahale ediyor. Kaynanası Sevilay Hanım ve Yeşim bu olay sonrasında sinir krizi geçiriyorlar.

Miyase'ye ne oldu? Herkesi panikleten olay ne? Hepsi hafta finalinde!..

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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