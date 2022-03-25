Gösterdiği tavırla takdir toplayan öğretmen Eyüp Sağlık, Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu…

Ankara'daki bir okulda, öğrencinin tahtada konu anlatan İngilizce Öğretmeni Eyüp Sağlık'a yönelik hareketi oldukça tepki çekmişti. O öğretmen, yapılan saygısızlığa ders niteliğinde bir davranışla karşılık verdi.

Neler Oluyor Hayatta’nın canlı yayınına bağlanan Eyüp Sağlık yaşananları anlattı. Bir öğrencisi tarafından bu hareketlere maruz kaldığını anlatan öğretmen Sağlık “Şaşırdım, afalladım kaldım. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Allah bana orada bir sabır verdi. Aksi bir hareket yapsaydım daha berbat olurdu.” dedi. “Zeki bir çocuk aslında” diye tanımladığı öğrencisinin kendisinden özür dilediğini belirterek “Ağlaya ağlaya özür diledi. Annesi de geldi, babasıyla da konuştuk. Hatta beni videoya habersiz çeken kız öğrenci de özür diledi.” diye ekledi. Ayrıca hakkında işlem yapılan öğrencinin 5 gün uzaklaştırma aldığını da belirtti. “Eğitim öğretim sabır işi.” diyen öğretmen Sağlık, saygısızlığa karşı gösterdiği tavırla takdir topladı.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de…