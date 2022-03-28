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Gelinim Mutfakta'nın 180. hafta yarışmacısı kim?

Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 896. Bölümde yarışmaya katılan 180. Haftasının yarışmacısı belli oldu. İşte yeni yarışmacı: Gelin Damla Saçıkara, kaynana Nuray Gülap.

28.03.2022 - 14:10 |
Gelinim Mutfakta'nın 180. hafta yarışmacısı kim?

Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 896. Bölümde yarışmaya katılan 180. Haftasının yarışmacısı belli oldu! İşte yeni yarışmacı: Gelin Damla Saçıkara, kaynana Nuray Gülap.

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 5 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!

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