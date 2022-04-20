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Gelinim Mutfakta 914. bölüm fragmanı yayında!

Damla, Senanur'un kaynanası Songül Hanım ile düğünde takılması gerekenleri müzakere ediyor ve ortalığı bir güzel karıştırıyor!

20.04.2022 - 16:10 |
Gelinim Mutfakta 914. bölüm fragmanı yayında!

Damla, yaklaşan düğünü öncesinde kaynanasından isteyeceği takı ve hediyelerin neler olması gerektiği ile ilgili Senanur'un kaynanası Songül Hanımdan yardım istiyor. Songül Hanımın söyledikleri Damla'nın kaynanası Nuray Hanımı çok sinirlendiriyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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