Gelinim Mutfakta 914. bölüm fragmanı yayında!

Damla, yaklaşan düğünü öncesinde kaynanasından isteyeceği takı ve hediyelerin neler olması gerektiği ile ilgili Senanur'un kaynanası Songül Hanımdan yardım istiyor. Songül Hanımın söyledikleri Damla'nın kaynanası Nuray Hanımı çok sinirlendiriyor.

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