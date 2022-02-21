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TelevizyonGelinim Mutfakta 871. bölümde gün birincisi kim oldu?
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Gelinim Mutfakta 871. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hasret Vural ve Deniz Varan aldı! 2 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

21.02.2022 - 17:46 |
Gelinim Mutfakta 871. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hasret Vural ve Deniz Varan aldı! 2 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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