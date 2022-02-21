Gelinim Mutfakta 21 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta bileziği kim aldı, 21 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 21 Şubat puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 21 Şubat 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 21 ŞUBAT PUAN DURUMU

Miyase: 15

Deniz: 18

Yeşim: 12

Hasret: 16

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİ KİM ALDI, KİM ELENDİ?

Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazanan gelin belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altının sahibi Deniz gelin oldu. Bu hafta elenen bir gelin de olmadı.