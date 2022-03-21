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Fehmi DalsaldÄ± kimdir, hastalÄ±ÄŸÄ± ne? Fehmi DalsaldÄ± hakkÄ±nda merak edilenlerâ€¦

Fehmi DalsaldÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yapÄ±lan aramalar arttÄ±. Ses sanatÃ§Ä±sÄ± ve yazar Onur Akay,Â Fehmi DalsaldÄ±â€™nÄ±n bir sÃ¼redir AIDS hastalÄ±ÄŸÄ±yla savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°ÅŸte Fehmi DalsaldÄ± hakkÄ±nda merak edilenlerâ€¦

21.03.2022 - 13:14 |
Fehmi DalsaldÄ± kimdir, hastalÄ±ÄŸÄ± ne? Fehmi DalsaldÄ± hakkÄ±nda merak edilenlerâ€¦

ÃœnlÃ¼ isimlerin seslerini taklit etmesiyle tanÄ±nan ve bir dÃ¶nem Saba TÃ¼mer'in programÄ±nda sokak rÃ¶portajlarÄ± yapan DenizÂ Fehmi DalsaldÄ±'nÄ±nÂ AIDS ile mÃ¼cadele ettiÄŸi Onur Akay tarafÄ±ndan duyurdu. Onur Akay, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Saba TÃ¼mer ve Melek Baykal gibi isimlerin programlarÄ±nda sokak rÃ¶portajlarÄ± yaparak tanÄ±nan ve Ã¼nlÃ¼ isimlerin seslerini taklit ederek hafÄ±zalarda yer edinen Ã¼nlÃ¼ komedyen Fehmi DalsaldÄ±'nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±ndan beri hastalÄ±kla mÃ¼cadele ettiÄŸini ve bu yÃ¼zden ekranlardan uzakta olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Fehmi DalsaldÄ± kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda?

Ã–zel bir bankada memur olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n tavsiyesiyleÂ Ä°zzet Ã‡apa'ya ait bir mekanda ilk olarakÂ BÃ¼lent ErsoyÂ takliti yaparak kariyerine baÅŸlayan sanatÃ§Ä±,Â Åžahika KoÃ§arslanlÄ±,Â GÃ¶nÃ¼l Yazar,Â Sezen Aksu,Â Huysuz Virjin,Â YÄ±ldÄ±z Tilbe,Â Seda Sayan,Â Nur YerlitaÅŸ,Â Zerrin Ã–zer,Â Oya AydoÄŸan,Â Banu Alkan,Â NazlÄ± IlÄ±cak,Â Saba TÃ¼mer,Â Melek Baykal,Â Zeki MÃ¼renÂ dahil pek Ã§ok taklit yapabilmektedir. Sanat kariyerinden Ã¶nceÂ stilistlikÂ ve iÃ§ mimarlÄ±k okuyan DalsaldÄ± bir sÃ¼re bankacÄ±lÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir sÃ¼reÂ Saba TÃ¼mer'le BugÃ¼nÂ adlÄ± programda yayÄ±nlananÂ GullÃ¼m ShowÂ daha sonra bir sÃ¼reÂ Melek'te yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ, 2013 yÄ±lÄ±nda Melek'ten de ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±rMÃ¼jdat Gezen'nin yazÄ±p, yÃ¶netim oynadÄ±ÄŸÄ± geniÅŸ sanatÃ§Ä± kadrosu olan iki dev mÃ¼zikalde baÅŸrollerde oynadÄ±. Bu mÃ¼zikaller ÅžarkÄ±lar Seni SÃ¶yler ve Pera MÃ¼zikali'dirÂ 

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Fehmi DalsaldÄ± kimdir, hastalÄ±ÄŸÄ± ne Fehmi DalsaldÄ± hakkÄ±nda merak edilenlerâ€¦

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