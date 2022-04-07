Dream Türk’te 'Hayata Dair' devam ediyor!

Her cumartesi saat 18.00’de Gülay Kamaz’ın sunduğu iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimlerin ağırlandığı ‘Hayata Dair’ isimli programın bu haftaki konukları, 90’lı yıllardan günümüze popülerliğini sürdüren, başarılı şarkıcı Yonca Evcimik, başarılı Jinekolog Kadın Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin Kılıç ve Estetisyen Selin Sohtorikoğlu olacak.

Müzik, sağlık ve yaşama dair tüm konuların konuşulacağı bu programı kaçırmayın…

Dream Türk/Cuma 18.00