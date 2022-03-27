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Cuma’nın galibi Arka Sokaklar!

Kanal D’nin, 16 sezondur ekranda olan fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümü ile ekrana geldi. Her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin yayınlanan bu bölümü yine zirvede yer aldı.

27.03.2022 - 14:39 |
Cuma’nın galibi Arka Sokaklar!

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 6.26 reyting ve yüzde 15.32 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...

 

 

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