Cuma gününün galibi Arka Sokaklar

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 6.40 reyting ve yüzde 14.74 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın olduğu dizi, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.