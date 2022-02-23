Bomba açıklama!

Program başladığında Nursel Ergin'in gözleri mutluluktan parıldıyordu. Gelinlere bomba bir haberinin olduğunu söyleyerek herkesi merakta bırakıyor. Sonrasında Gelinim Mutfakta yönetiminin aldığı kararı açıklayan Nursel Ergin, gelinleri ve kaynanaları heyecan içinde bırakıyor. İşte o bomba haber...

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!