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Televizyon'Aziz' dizisine sürpriz konuk!
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'Aziz' dizisine sürpriz konuk!

Yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, her cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de yayınlanan 'Aziz' dizisine Peder Leo rolüyle konuk oluyor.

02.03.2022 - 14:02 |
'Aziz' dizisine sürpriz konuk!

Show TV’de cuma akşamları yayınlanan dizisi, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı “Aziz”e sürpriz bir isim konuk oyuncu olarak katılıyor.

Yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, Peder Leo rolüyle Aziz dizisinde yer alacak. Çocukları yetimhaneye götürme kararı alan Pierre onları önce Peder Leo’nun olduğu manastıra getirecek.

Aziz her cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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