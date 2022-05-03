Aykut Enişte filmi bayram ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Komedi türünde olan Aykut Enişte filminin ilki 2019’da çekildi. Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Başrollerinde, dizinin senaristi olan ve Aykut karakterine hayat veren Cem Gelinoğlu yer alıyor. Peki, Aykut Enişte filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte filmi konusu ne? Aykut Enişte filmi 2 ne zaman çıkıyor? İşte Aykut Enişte filmi oyuncu kadrosu!

AYKUT ENİŞTE 1 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Cem Gelinoğlu - Aykut

Melis Babadağ - Gülşah

Ege Kökenli - Nurhan

Müfit Kayacan - Sadi

Lale Başar - Şule

Ali Erkazan - İhsan

Özlem Çakar - Saniye

Ferdi Sancar - Erdal

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat

Ecrin Moğultay - Sude

Güven Hokna – Muhteşem

AYKUT ENİŞTE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NE?

Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.

AYKUT ENİŞTE 2 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Aykut Enişte 2 Netflix platformunda 6 Mayıs’ta yayınlanacak.

AYKUT ENİŞTE 2 KONUSU NE?

İlk filmde telefon dükkanı çalıştıran Aykut’un dükkanının soyulması sonrasında hikaye başlamıştı. Aykut (Cem Gelinoğlu), sigortadan soygunun zararını karşılamak isterken bir anda kendisini sigorta yetkilisi Gülşah ve ailesinin yanında bulmuştu.

Aykut Enişte 2’nin konusu da buradan devam ediyor. Gülşah ile Aykut evlilik hazırlıkları yaparken bir anda Gülşah’ın eski eniştesi ortaya çıkacak ve olaylar bir kez daha karışacak. Eski enişte Talat, bir kez daha işlerin karışmasına neden olacak ve Aykut kendisini yepyeni bir karmaşanın içerisinde bulacak.

Senoryosunu Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok’un kaleme aldığı devam filminin yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay’ın yer alıyor.