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Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda yarmalı yoğurt çorbası tarifi!

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan 81. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Yarmalı Yoğurt Çorbası" tarifi!

04.04.2022 - 18:04 |
Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda yarmalı yoğurt çorbası tarifi!

Yarmalı Yoğurt Çorbası tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Yarmalı Yoğurt Çorbası yapabilirsiniz.’

Yarmalı Yoğurt Çorbası

MALZEMELER

4 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurtanın sarısı
5 su bardağı su
1/2 su bardağı haşlanmış yarma buğday
1/2 su bardağı haşlanmış nohut
Tuz

Üzeri için;
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam kuru nane
1 tutam pul biber

Ramazan demek bolluk demek, bereket demek, paylaşmak demek! İster 1 tas çorba olsun, ister mükellef bir sofra! Hazırlanan yemeğin lezzeti bir başka, kurulan sofranın huzuru bambaşka olur! Bu Ramazan'da da haftanın 6 günü iftar sofralarımızı hep beraber kuracağız! Lezzetli sofralar için tek yapmanız gereken "Arda'nın Ramazan Mutfağı"nı izlemek!

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