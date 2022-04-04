Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda yarmalı yoğurt çorbası tarifi!

‘Yarmalı Yoğurt Çorbası tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Yarmalı Yoğurt Çorbası yapabilirsiniz.’

Yarmalı Yoğurt Çorbası

MALZEMELER

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

5 su bardağı su

1/2 su bardağı haşlanmış yarma buğday

1/2 su bardağı haşlanmış nohut

Tuz

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam kuru nane

1 tutam pul biber

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