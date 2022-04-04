Arda'nın Ramazan Mutfağı programında kıymalı patates çanağı tarifi! Kıymalı patates çanağı nasıl apılır?

Kıymalı Patates Çanağı

MALZEMELER

Patates için;

4-5 (750 gr) adet patates

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı süt

Tuz

Beyaz biber

1/4 adet muskat rendesi

1 dolu tutam rendelenmiş kaşar peyniri

Kıyması için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil sivri biber

300 gr orta yağlı kıyma

2 adet domates

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

1 su bardağı

rendelenmiş kaşar peyniri

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

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