Arda'nın Ramazan Mutfağı programında kıymalı patates çanağı tarifi! Kıymalı patates çanağı nasıl apılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan 81. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Kıymalı Patates Çanağı" tarifi! ‘Kıymalı Patates Çanağı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Kıymalı Patates Çanağı yapabilirsiniz.’
Kıymalı Patates Çanağı
MALZEMELER
Patates için;
4-5 (750 gr) adet patates
1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı süt
Tuz
Beyaz biber
1/4 adet muskat rendesi
1 dolu tutam rendelenmiş kaşar peyniri
Kıyması için;
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet soğan
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet yeşil sivri biber
300 gr orta yağlı kıyma
2 adet domates
Tuz
Karabiber
Üzeri için;
1 su bardağı
rendelenmiş kaşar peyniri
Sosu için;
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
Ramazan demek bolluk demek, bereket demek, paylaşmak demek! İster 1 tas çorba olsun, ister mükellef bir sofra! Hazırlanan yemeğin lezzeti bir başka, kurulan sofranın huzuru bambaşka olur! Bu Ramazan'da da haftanın 6 günü iftar sofralarımızı hep beraber kuracağız! Lezzetli sofralar için tek yapmanız gereken "Arda'nın Ramazan Mutfağı"nı izlemek!