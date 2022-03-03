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TelevizyonArda ile Omuz Omuza 119. bölüm fragmanı yayında!
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Arda ile Omuz Omuza 119. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu besteci, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, tarifi dinleyerek "Karamelli Profiterol" yapmaya çalışacak.

03.03.2022 - 16:07 |
Arda ile Omuz Omuza 119. bölüm fragmanı yayında!

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl'ı konuk ediyor. Sinan Akçıl, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Karamelli Profiterol" yapmaya çalışacak.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!

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