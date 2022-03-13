Adı Sevgi oyuncularının isimleri ne, Adı Sevgi'nin konusu nedir? Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor, Sarpça hangi semte bağlı?

"Adı Sevgi", ATV’de ekran macerasına bu akşam başlıyor. Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü, Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu yer alıyor.

ADI SEVGİ OYUNCULARI

Yunus Emre Yıldırımer – Emir Baykara

Emir Baykara karakterini canlandıran başarılı oyuncu, hayırsever iş insanı merhum Muzaffer Baykara'nın oğlu olarak izleyenlerin karşısına çıkıyor. Vicdanı ve dürüstlüğü hayatının merkezine alan Emir Baykara, ağabeyi Ekrem Baykara'nın karşısında yer alıyor.

Gizem Güneş – Elif Türkkan

Yeni atanmış bir Türk Dili Edebiyatı öğretmeni, genç, güzel, azimli ve zarif… Zorluklarla geçen bir çocukluğun ardından yeni atandığı ilçedeki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanan Elif Türkkan, Zeynep'in çaresizliğine de umut oluyor.

Mert Doğan – Volkan Baykara

Baykara Ailesi'nin son kuşaktaki tek oğlu olan Volkan'ın en büyük takıntısı Zeynep… Konu Zeynep olduğu zaman dengesini kaybediyor.

Asya Kasap – Zeynep Aydan

En büyük hayali okumak ve doktor olmak… Zeynep'in bu hayalinin karşısındaki en büyük engel ise Baykara Ailesi'nin küçük oğlu Volkan Baykara'nın takıntılı aşkı.

Fatih Al – Ekrem Baykara

Otoriter ve pragmatist bir aile lideri olarak dikkat çekiyor. Zeynep'e takıntılı aşkıyla bilinen Volkan'ın babası. Emir'le arasındaki rekabet onları kardeşlikten çok düşmanlığa götürüyor.

Nihan Büyükağaç – Macide Baykara

Ekrem Baykara'nın eşi, Volkan'ın annesi. Ailenin güçlü kadını. Tırnaklarıyla kazıyarak aştığı zorluklardan sonra ulaştığı konumda artık itaat istiyor. Kıymetlisi oğluna ve kendisine karşı yapılacak her hamleye ise en ağır şekilde karşılık vermekten çekinmiyor.

Mehtap Bayri – Şükran Özer

Baykara Ailesi'nin eli maşalı sorumlusu… Macide'nin sağ kolu, Ferdi ve Fidan'ın annesi. Oğlu Ferdi açıkgöz olsa da kızı Fidan'ın zayıf karakteri Şükran'ı çok zorluyor.

Hande Kaptan – Özlem Taşçı

Elif'in kaprisli ev arkadaşı Özlem, Elif'in zıttı bir karaktere hayat veriyor. Küçük ilçenin zorluklarının bezdirdiği bir İngilizce öğretmeni olan Özlem, ilgi alanına giren konularda ise oldukça becerikli ve hırsılı…

ADI SEVGİ DİZİ KONUSU NEDİR?

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

ADI SEVGİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide Sarpça adı öne çıksa da böyle bir ilçe bulunmuyor. Adı Sevgi dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Çekimler, Beykoz, Beşiktaş, Galatasa, Çatalca ve Şile gibi semtlerde yapılıyor.