7 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Nisan çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim aldı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

7 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde birinci puan durumu henüz netleşmedi.

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Öykü:

7 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 7 Nisan puan durumu henüz açıklanmadığından gün birincisi belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN PUAN DURUMU

Miyase 20 puan

Damla 14 puan

Yeşim 10 puan

Öykü 9 puan

6 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ

6 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumuna göre günün birincisi Miyase oldu ve çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 NİSAN PUAN DURUMU

Öykü 15 puan

Yeşim 13 puan

Miyase 10 puan

Damla 9 puan

Öykü yarışmasının birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 4 NİSAN PUAN DURUMU

Miyase 22 puan

Yeşim 18 puan

Öykü 14 puan

Damla 11 puan (Eksi 2)

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin 22 puan ile Miyase oldu.