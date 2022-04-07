7 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Nisan çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta 7 Nisan puan durumu ve günün birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün yemekleriyle mücadele eden gelinlerden biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 7 Nisan puan durumu ne? Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı, elenen isim kim?
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim aldı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…
7 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde birinci puan durumu henüz netleşmedi.
Miyase:
Yeşim:
Damla:
Öykü:
7 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 7 Nisan puan durumu henüz açıklanmadığından gün birincisi belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN PUAN DURUMU
Miyase 20 puan
Damla 14 puan
Yeşim 10 puan
Öykü 9 puan
6 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ
6 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumuna göre günün birincisi Miyase oldu ve çeyrek altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 5 NİSAN PUAN DURUMU
Öykü 15 puan
Yeşim 13 puan
Miyase 10 puan
Damla 9 puan
Öykü yarışmasının birincisi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 4 NİSAN PUAN DURUMU
Miyase 22 puan
Yeşim 18 puan
Öykü 14 puan
Damla 11 puan (Eksi 2)
Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin 22 puan ile Miyase oldu.