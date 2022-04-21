23 Nisan coşkusu Kanal D’de yaşanıyor!

23 Nisan’da küçük yetenekler Şarkılar Bizi Söyler sahnesinde...

Şarkılar Bizi Söyler ’in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yayınlanacak olan yeni bölümüne küçük yetenekler konuk olacak. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin yerini alan çocuklar performanslarıyla keyifli anlar yaşatacak. Programın açılışını Nisan Aktaş, Yusuf Kurt ve Erdanay Sali “Padişah” şarkısıyla yapacak.

Minikler Konuştukça mutfağında…

Kanal D’nin sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici’nin yaptığı her hafta sonu yeni bölümleri ile ekrana gelen programı Konuştukça bu kez minikleri ağırlayacak.

Aralarında Özlem Yıldız’ın oğlu Demir’in de bulunduğu minik konuklar, Şef Elif Yılmazel ile birlikte mutfağa girecek. Tatlısından tuzlusuna birbirinden lezzetli kurabiyeler yapan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Konuştukça ’da kutlayacak.