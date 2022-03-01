Tayfun Duygulu: Eşim Tuğçe ve eski eşim Beste Açar çok iyi anlaştı

Tayfun Duygulu, geçtiğimiz günlerde eşi Bella Duygulu ile eski eşi Beste Açar’la görüntülendi. 1996 yılında Açar ile olaylı bir şekilde boşanan Duygulu, kırgınlıkları geride bıraktıklarını belirtirken eski ve yeni eşiyle birlikte mutluluk pozu verdi. “Sürprizlere hazır olun!” diyen Duygulu, eski eşi Beste Açar ile de bir düet projesinin de olacağını açıkladı.

"HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU"



25 yıl sonra eski eşlerin aynı projede buluşmasında ise Bella Hanım’ın katkısı büyük. Beste Açar ise, “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bella’nın bu güzel teklifine ‘Neden olmasın?’ diyerek adım attık. Belki devamı gelir. Hayat sürprizlerle dolu” açıklamasını yaptı.

"ÇOK İYİ ANLAŞTILAR"



Bu sabah '2. Sayfa'ya konuk olan Tayfun Duygulu, yeni eşi Tuğçe Duygulu ve ve eski eşi Beste Açar'la olan fotoğrafın perde arkasını anlattı.

Tayfun Duygulu'nun canlı yayın açıklamalarından satırbaşları; "Eşim, 'Siz ne güzel bir şeye imza atmışsınız yıllar önce. Niye bunu tekrarlamıyorsunuz?' dedi. 'Acaba dedim şaka mı? Aradan geçmiş 15 sene.'

“Ben aracı olayım siz buluşun' dedi. Çok medeni ve üstün bir durum." "Sonra tanıdıkça bu kadar mı olur? diyorsunuz. “Birbiriyle çok iyi anlaştılar. İki güzel ruh olarak...”