Survivor'da 'Anlat Bakalım Özel'e Mustafa Topaloğlu ile Yasin damga vurdu!

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2022 All Star'da birleşme heyecanı başladı. Dokunulmazlık ve ödül oyunlarına ara verilen yarışma, 27 Mart Pazar akşamı 61'inci bölümüyle ekranlara geldi.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan sunumuyla izleyici karşısına çıkan Survivor'ın son bölümünde; ilk olarak eski yarışmacılarla eşleşen All Star yarışmacıları, 'anlat bakalım özel' oyunu oynadı. Ardından da Acun Medya ile Survivor All Star takımları futbol maçı yaptı.

'Anlat Bakalım Özel' oyunundaki eşleşmeler; Sahra-Merve, Öykü Çelik-Batuhan, Yunus Günçe-Yağmur, Dora-Ayşe, Hilmicem-Adem, İsmail Baki-Gökhan, Tarık Mengüç-Sude, Murat Özarı-Parviz, Mustafa Topaloğlu-Yasin, Seda Aktuğlu-Anıl, Doğukan Manço-Ogeday, Merve Oflaz-Barış, Almeda Sayışman-Nisa, Manav Aydın-Seda, Poyraz-Gizem, Turabi-Nagihan, Tuğba Özay-Berkan, Nihat Altınkaya-Atakan, Cemal Can Canseven-Evrim, Çılgın Sedat-Ardahan şeklinde oldu.

"KENDİNE DE BAŞARILAR DİLE AĞABEY"

Eğlenceli anların yaşandığı oyuna, Mustafa Topaloğlu ve Yasin damga vurdu. Oyun öncesi duygulandığını söyleyen Topaloğlu, Yasin'e başarılar diledi. Bunun üzerine Yasin de 'Yalnız ikimiz oynuyoruz Mustafa ağabey, kendine de başarılar dile" ifadelerini kullandı.

GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Sonrasında Yasin'in anlattığı kelimelerden beşini bilen ikiliden sıra Topaloğlu'na geldi. Heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmayan ünlü türkücü, bir ara gülme krizine girdi.

Yarışmada saniye ilerlemesine rağmen Yasin'le sohbet eden Mustafa Topaloğlu, Yasin'in "Anlat hadi ağabey" demesinin ardından "Dur anlatıyorum" diyerek devam etti. İkili toplamda sekiz kelime bildi. Saniye bittiğinde kıpırdamadan duran Topaloğlu'nun bağlantısının koptuğu zannedildi. Bu anlar herkesi kırdı geçirdi.

KAZANAN TAKIM

Gecenin sonunda kazanan, toplamda 15 kelime bilen Sahra ve Merve Aydın olduğu için dondurma ödülü ünlüler takımının oldu.

HEYECAN DOLU FUTBOL MAÇI

Ardından da Acun Medya ve Survivor All Star takımları arasında birleşme haftasında nefes kesen futbol maçı düzenlendi. Oyunda Sergen Yalçın da Acun Medya takımında forma giydi. Maçı ise Ertem Şener anlattı. Maçın kazananı 6-2 skorla Acun Medya oldu.

EDİS RÜZGARI ESECEK

Öte yandan 28 Mart akşamı birleşme partisinin yapılacağı Survivor All Star'da ilk olarak şarkı yarışması düzenlenecek. Yarışmacıların seçtikleri şarkıları söyleyeceği gecede Edis Görgülü sahne alacak. Edis'in 'Martılar' şarkısında kadın yarışmacılarla hazırladığı koreografi de dikkat çekti.