Survivor'a kim veda etti? 25 Mart Survivor All Star giden isim kim? Acun Ilıcalı açıkladı, Barış Murat Yağcı, Merve Aydın, Elif Gören...

'Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemeler başlamıştı. Yarışmaya son olarak ünlüler takımından Mert Öcal ve Bora Edin veda etmişti. Tüm hızıyla devam eden Survivor'ın 25 Mart akşamı yayınlanan 59'uncu bölümünde beklenmedik veda gerçekleşti.

"SURVİVOR'DA BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY"

Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu. Bir kişinin Survivor'a veda edeceğini duyuran Ilıcalı, "Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Elif sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam edemeyecek" dedi.