'Survivor All Star'da yarışmacılar birleşme partisine direkt gidebilmek için yarıştı!

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Acun Ilıcalı'nın hızlandırılmış eleme dönemine geçildiğini ve birleşme partisine kadar altı yarışmacının eleneceğini açıkladığı Survivor'da, yeni bir oyun oynandı. Survivor'da birleşme partisinde yer alacak olan 22 isim arasına kalmak isteyen yarışmacılar parkurda ter döktü.

Survivor'ın 3 Mart Perşembe ekrana gelen bölümündeki zorlu birleşme partisi oyunun ardından üst tura çıkanlar belli oldu.

TUR ATLAYANLAR BELLİ OLDU



Birleşme partisi için oynanan oyunda performansı yüksek olan beş isim seri başı oldu ve rakiplerini seçme şansını elde etti. Eşleşmenin ardından oynanan oyunda tur atlayan isimler belli oldu.

Kadınlarda Elif, Seda, Gizem, Ayşe ve Birsen, erkeklerde ise Adem, Atakan, Barış, Batuhan ve Parviz üst tura çıktı. Cuma günü oynanacak yarışmanın ardından bir sonraki tura kalan isimler belli olacak.

ANIL VE OGEDAY OYNAMADI



Erkeklerde Anıl ve Ogeday performanslarının yüksek olmasından dolayı bu oyunda oynamadı.