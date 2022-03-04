Serkan Çayoğlu: Ayrı kaldığımız süreç zor geçti

Başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, Engin Hepileri ve Yasemin Szawloski’nşn paylaştığı 'Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın özel gösterimi Taksim Pera Palace Otel'de gerçekleştirildi. Geceye dizide rol alan oyuncuları yanı sıra; Ali Atay, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Beyza Şekerci ve İbrahim Selim gibi isimler de katıldı.

"DÜĞÜN DETAYLARINI YAVAŞ YAVAŞ BELİRLİYORUZ"



Davetliler arasında yer alan Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti de muhabirlerin sorularını yanıtladı. Son oynadığı 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi için uzun süre Kıbrıs’ta kalan Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel’den uzun bir süre ayrı kalmak zorunda kaldıklarını ve bu sürecin ikili için zor geçtiğini söyledi.

Yaz aylarında düğün planlarının olduğunu söyleyen ikili “Düğünle ilgili detayları yavaş yavaş belirliyoruz, bizim başka planlarımız var her şey netleştiğinde söyleriz“ diyerek mutlu olduklarını dile getirdiler.

"SENİN BANA NASİP OLMAN"



Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan çiftten Özge Gürel, geçtiğimiz ay 35 yaşına bastı. Serkan Çayoğlu da sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla kutlamıştı.

Gürel'e "İyi ki doğdun sevgilim" diyen Çayoğlu, Nazım Hikmet'ten alıntı yaptı ve paylaşımına; "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notunu düşmüştü. Altı yıllık sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Gürel ise Çayoğlu'na; "Çok ama öyle böyle değil" şeklinde karşılık vermişti.