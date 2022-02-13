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Seray Sever'den karnı burnunda poz!

İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, iyice belirginleşen karnını sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi. Hamile oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

13.02.2022 - 17:55 |
Seray Sever'den karnı burnunda poz!

2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever bebek heyecanı yaşıyor. Bodrum'da hayatını sürdüren oyuncu ve sunucu, ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu.

Anne olmak için gün sayan Sever, hamilelik sürecini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Seray Severden karnı burnunda poz

Ünlü sunucu, son olarak karnı burnunda bir pozunu "Maşallah" notuyla paylaştı.

 

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