Sema Ergenekon'dan Uğur Aslan paylaşımı!

Bu sezonun en çok ses getiren projelerinden Ay Yapım imzalı 'Yargı' her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin senaristi Sema Ergenekon, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Yargı'nın 'Komiser' Eren'i Uğur Aslan'la mutlu bir evliliği olan Ergenekon, zaman zaman dizi oyuncularıyla verdiği pozları yayınlarken bazen de eşi ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafları da paylaşıyor.

"AYLAR SONRA YOL"

Ünlü isim, son olarak eşiyle arabada verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Aslan'ın tek kişilik gösterisi "Bir Arabesk Müzikali - Afara" için İzmir'e giden ünlü çiftten Ergenekon, paylaşımına; "Aylar sonra yol" notunu düştü.

Uzun yıllardır mutlu evlilikleri devam eden Sema Ergenekon-Uğur Aslan çiftinin üç çocukları bulunuyor.

"EŞİMDEN DOLAYI AVANTAJLI DEĞİLİM"

Öte yandan Uğur Aslan, geçtiğimiz aylarda Etiler'de objektiflere takılmıştı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu, rol aldığı dizinin senaristliğini üstlenen eşi Sema Ergenekon ile görüşememekten dert yanmıştı.

Dizinin senaristliğini eşi Sema Ergenekon'un yaptığını ve senaryoyu her okuduğunda izleyiciyle beraber kendisinin şaşırdığını ifade eden Aslan, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bazen eşimden dolayı sete avantajlı gittiğimi düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Ne sette ne evde doğru düzgün görebiliyoruz birbirimizi. O senaryoyu yetiştirmek için bir mücadele veriyor, biz ise diziyi."

Daha önce 'Yargı'daki rolünü nasıl aldığına ilişkin açıklama yapan Uğur Aslan, dizinin senaryosunu okuduğunda menajerine bu rolü istediğini söylemiş. Gülerek, "Sema üzerinden lobi yapmaya çalıştım ama olmadı" diyen Uğur Aslan, Komiser Eren rolü için Yargı dizisinin yapımcısı ile yönetmenin kendisini uygun gördüğünü belirtmişti.