Seda Sayan yedinci kez nikah masasına oturuyor. Seda Sayan’ın bir süredir birlikte olduğu ve kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten, sosyal medyanın merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Seda Sayan, Çağlar Ökten’den 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. Peki, Seda Sayan’ın yeni sevgilisi Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten Seda Sayan evleniyor mu? Çağlar Ökten kaç yaşında ve nereli? Çağlar Ökten ne iş yapıyor? Seda Sayan kaç kez evlendi? İşte tüm detaylar…

ÇAĞLAR ÖKTEN SEDA SAYAN EVLENİYOR MU?

Seda Sayan, beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan Süreyya Teras isimli mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu. Kısa süreli şok yaşayan Sayan, 'Evet' yanıtını verdi. Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.

Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

SEDA SAYAN’IN EVLİLİKLERİ

Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünyaevine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı.

Sinan Engin ile evliliğini bitirdikten sonra kendini işine adayan Seda Sayan, 1995'te Maksim'de yaptıkları ortak programda Mahsun Kırmızıgül ile tanıştı. Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl süren birlikteliğe adım attı. Prestij Müzik'in battığı dönemlerde ilişkileri de çalkantılı hale dönüşen ikili, olaylı ve medyatik bir şekilde ayrıldı.

Arkadaşlarıyla Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabasına, kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, 3 dakika sonra Seda Sayan'ın, Soner Yapacık'a evlenme teklif etmesiyle mutlulukla sonlanır. 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Damat Soner Yapacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'de gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.

Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla iş insanı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.

Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışmışlığı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşır. Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın alt yapısında oynadıktan sonra Bakırköyspor'da forma giymiş, ardından birkaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandılar.

Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı "reyting" uğruna bir ilişki olarak yorumlandı. Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikilinin ilişkisi, nikah masasında sonlanmadan bitti.

Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı. Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı.

Seda Sayan, evliliğe doğru giden 6 yıldır birlikte olduğu Erkan Çelik'ten de ani bir kararla ayrılmışt