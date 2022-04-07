Safiye Soyman'dan duygusal açıklama: Oğlum Harun'un geleceği garanti altında

Safiye Soyman, henüz 13 yaşında, görücü usulü tanışıp 15 gün nişanlı kaldığı Ziya Akaröz ile evlendi, Ümran Erler adında bir kızı (1975) ve Harun (1977) adında bir oğlu oldu. 1985'te Akaröz'den boşanan şarkıcı, 1999'dan beri Faik Öztürk'le birlikte.

TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk olan 61 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı, 20 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun (45) hakkında açıklama yaptı.

"24 YILDIR SADECE OĞLUM VE İŞİM VAR"



Safiye Soyman, “Oğlum şu an Burdur’da, oranın havası iyi geldi. Yardımcım Bekir oğlumu Burdur’a götürdü. Orada Harun’uma bir hareket geldi. ‘oğlum rahat etsin’ diye hemen bir ev yaptırdım. Yazın Bodrum sıcak oluyor, Burdur’un havası daha iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum” ifadelerini kullandı.

"HARUN’UN HER ŞEYİ HAZIR"



Harun'un geleceğinin garanti altında olduğunu vurgulayan sanatçı, "Son albümlerimde hep Harun’un sevdiği şarkıları seslendiriyorum. Sanatçı arkadaşlarımdan izin istiyorum, sağ olsunlar onlar da ücretsiz verdiler. Müzik Harun’a ilaç gibi geliyor. ‘Bana bir şey olursa’ diye hiç düşünmedim, ‘çocuğumun yanında olayım’ diye hep dua ettim. Onun her şeyi hazır. Onun geleceği garanti altında. Ne maddi ne manevi anlamda yalnız değil, kardeşi var, Faik abisi var" dedi.