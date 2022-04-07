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MagazinRüzgar Erkoçlar sakal bıraktı! Yeni imajı dikkat çekti
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Rüzgar Erkoçlar sakal bıraktı! Yeni imajı dikkat çekti

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündeme gelen oyuncu Nil Erkoçlar adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirmişti. Mutlu bir evliliği olan ve ekrandan uzak kalan oyuncu yeni imajıyla dikkat çekti.

07.04.2022 - 17:37 |
Rüzgar Erkoçlar sakal bıraktı! Yeni imajı dikkat çekti

Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Foto Fato karakteriyle tanınan Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirip adını da Rüzgar Erkoçlar yapmıştı. Rüzgar Erkoçlar Tuğba Beyazoğlu ile mutlu bir evlilik yaptı ve gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Daha önce "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" diyen Rüzgar Erkoçlar ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor.

Rüzgar Erkoçlar son olarak eşinin paylaşımında yeni imajıyla dikkat çekti. Sakal bırakan ünlü oyuncunun imajına beğeni yağdı.

 

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