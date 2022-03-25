Rober Hatemo'nun acı günü!

Türk pop müziğinin ünlü ismi Rober Hatemo'nun (47) babası Şahin Hatemo'dan acı haber geldi. Şahin Hatemo'nun dün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"



Acı haberi Instagram hesabından duyuran menajer Haluk Şentürk, "Sevgili Rober Hatemo'nun babası, değerli büyüğümüz Şahin Hatemo vefat etmiştir. Hatemo ailesinin acısını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

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"ADIMI VEREN, ADAMLIĞIMI VEREN GİTTİ..."



Aldığı üzücü haberle yıkılan ünlü sanatçı da, "Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti. Babam gitti..." ifadelerini yayınladı.

Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla Rober Hatemo'ya destek oldu.

"ÇOK PİŞMANIM"



Öte yandan Rober Hatemo, daha önce müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Dedesinin kendisinde çok özel bir yeri olduğunu belirten Hatemo, "Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana. Müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım." demişti.

"ÖLÜMÜNDE İSTEDİĞİM KADAR YANINDA OLAMADIM"



Hatemo, "Gençlik de başka bir ateş, insan her zaman doğruları yapamayabiliyor. ‘Daha çok vakit ayırmalıydım.’ diye düşünüyorum şimdi ama yapamadım o zaman… Tabii ki dedeme sonsuz vakit ayırdım, güzel şeyler yaptık beraber ama ölümünde istediğim kadar yanında olamadım." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

"ÇOK ENTERESAN BİR ADAMDI"



Taksim'de üç katlı bir Rum evinde büyüdüğünü söyleyen şarkıcı, "En alt katta mutfak vardı. Orada dedemin müzik aletleri vardı. Ne iş gelirse ona gidiyorduk, televizyonlarda da çıktı o dönem… Orkestra şefliği yaptı. Dedem çok beğenirdi benim şarkı söylememi. 'Benim diyen solist senin gibi mikrofon tutamaz’ derdi. Kendisi enteresan bir adamdı, üç dil biliyordu. Çalmadığı enstrüman yoktu." şeklinde konuşmuştu.