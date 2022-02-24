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MagazinPınar Altuğ mini eteğiyle boy gösterdi! "Seksi misin sen?"
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Pınar Altuğ mini eteğiyle boy gösterdi! "Seksi misin sen?"

Yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ'u son olarak arkadaşı arkasından çekip paylaştı. Altuğ'un arkadaşı "Seksi misin sen?" yorumuyla dikkat çekti.

24.02.2022 - 17:02 |
Pınar Altuğ mini eteğiyle boy gösterdi! "Seksi misin sen?"

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyada hem özel yaşantısı hem iş hayatı hem de projelerine dair paylaşımlar yapıyor.

Son dönemde sporunu aksatmayan ve fit formunu koruyan Pınar Altuğ yeni projeler için harekete geçti.

Altuğ'un mini etek giydiği bir anda arkadan çekilen pozunu paylaşan arkadaşı yorumuyla güzel oyuncuyu utandırdı.

Pınar Altuğ mini eteğiyle boy gösterdi Seksi misin sen

Altuğ'un arkadaşı "Seksi misin sen?" yorumuyla dikkat çekti. Pınar Altuğ bu yorumu sayfasında paylaşıp yüzünü kapayan maymun emojisiyle yanıt verdi.

 

 

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