Pelin Akil'den eğlenceli paylaşım! 'Ne anlatıyorlar?'

TRT1'de ekrana getirilen Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Akil kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Instagram'da 3,1 milyon takipçisi olan Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina'yı 2019'da kucağına aldı.

"BU NE BU?"



Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Pelin Akil, Alin ve Lina'nın sevimli bir videosunu takipçileri ile paylaştı. Pelin Akil, ikizlerinin konuştuğu videoyu "Bu ne bu? Ne anlatıyorlar sizce altta yorumlar bekliyorum" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI



Şarkıcı Bengü Alin ve Lina'nın eğlenceli videosuna kayıtsız kalamayarak "Allah'ım aklımı kaçıracağım" yorumunu yaparken yeni baba olan Emre Karayel de "Yiyeceğim ya" yazdı.