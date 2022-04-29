Özkan Uğur'dan üzücü haber geldi! Sağlık durumu...

Daha önce 'Gora', 'Arog', 'Yeter Anne', 'Cennet Mahallesi', 'Arif V 2016', 'Karakomik Filmler' gibi yapımlarda rol alan oyuncu ve şarkıcı Özkan Uğur, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatmıştı. Ünlü isim, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Mazhar Alanson, yakın arkadaşı Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma; "Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler" notunu düşmüştü.

"BU MAÇTAN DA GALİP ÇIKTIM"

Bundan kısa bir süre sonra hastalığı yendiğini duyuran Özkan Uğur, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla son raporlarının temiz çıktığını müjdelemiş ve "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda virüs belasından da kurtuluruz" ifadelerini kullanmıştı.

"ALTI AYDA BİR KONTROLE GELİYORUM"

Zorlu sürecin ardından geçtiğimiz yaz Nişantaşı Amerikan Hastanesi çıkışı objektiflere takılan Uğur, sağlık durumunu soran muhabirlere “Hastalığımdan dolayı altı ayda bir kontrole geliyorum. Her şey iyi, normal şu anda” açıklamasında bulunmuştu.

HASTALIĞI NÜKSETTİ

Tüm bunların ardından iki yıl sonra Özkan Uğur'dan hayranlarını üzen haber geldi. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapan şarkıcı, hastalığının tekrar ettiğini duyurdu.

68 yaşındaki Uğur, açıklamasında; "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımına Işın Karaca, Şehrazat, Çağrı Telkıvıran gibi birçok meslektaşı da "Acil şifalar" dileklerinde bulundu.