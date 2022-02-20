Özge Borak 40 yaşına girdi! 'Yeni bir seriye geçiş yaptım'

Daha önce 'Sultan Makamı', 'Ihlamurlar Altında', 'Eşref Saati' ve 'İstanbullu Gelin' gibi Özge Borak, geçtiğimiz gün 40 yaşına bastı. Son olarak 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında şampiyon olan güzel oyuncu, yeni yaşını sosyal medyadan da kutladı.

"ÖZGE ÇOK YAŞA, GEZE TOZA!"



Bir paylaşımda bulunan Özge Borak, gönderisine; "Günlerdir süren mutluluğuma yeni yaşım eklendi. Dün yeni bir seriye geçiş yaptım. Ayrıca anlam yüklemeden olduğu gibi gelsin her şey, hep olduğu haliyle devam ediyor hayat. Aynı dostlar, aynı aile, güzel hayaller, aynı güven ve huzurla sürsün hayat. Çünkü bu ne bir kişiye bağlı, ne rakama, ne yaşa, ne olaya; bu kişinin kendine bağlı, sen nasıl istersen öyle gider hayat.. Etrafınızdan şikayet ediyorsanız durup kendinize bakın, siz kurdunuz o çevreyi. Ben öyle memnunum ki beni çevreleyen güzelliklerden, aynı şükürle devam ediyorum. Arkadaşlarımın yeni yaşını kutlarken hep söylediğimi şimdi kendime not ediyorum: “Özge, çok yaşa, geze toza!” notunu düştü.

Son olarak 'Menajerimi Ara' adlı dizide rol alan oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.