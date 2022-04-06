Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi
Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, uzun yıllardır birlikte olduğu Aslı Akyavaş'la evlendi. Nikâh töreni aile içinde yapıldı.
06.04.2022 - 21:09 |
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü.
Çift bugün öğle saatlerinde Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan bir nikâhla dünyaevine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş sağlık camiasında Türkiye'de sağlık turizminin kurumsallaşmasındaki girişimiyle tanınıyor.