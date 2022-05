Mickey Gilley hayatını kaybetti!

Gilley; John Travolta ve Debra Winger'ın başrollerini paylaştığı "Urban Cowboy" filmine ilham vermiş, filmin ardından western konseptli kulüpler çok popüler olmuştu.

Jerry Lee Lewis'in de kuzeni olan Gilley'nin hit şarkıları arasında "City Lights" ve "Don't the Girls All Get Prettier at Closing Time" bulunuyor.