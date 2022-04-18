Merve Oflaz- Allan Hakko aşkı tam gaz sürüyor!

Aşkları tam gaz devam eden oyuncu Merve Oflaz ile sosyetik iş insanı Allan Hakko, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan sevgililer, “İyi akşamlar” diyerek oradan ayrıldı.

"HEY BURADAYIM"

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenen çiftten Hakko, gece gezmesinde görüntülendiği kişi sorulunca "Kız kardeşimdi” yanıtını vermişti. Sevgilisine destek çıkan Merve Oflaz, "Kız kardeşi önde oturuyordu. O sırada camı açtım, yanlış bir şey yazılmasın diye. Bir önceki akşam misafirleri gelmişti yurt dışından, rahatsızdım ben çıkamadım, onları da çekmişsiniz zaten. İki akşam üst üste öyle sorun olmasın diye camı açıp 'hey buradayım' dedim” ifadelerini kullanmıştı.

'EVLİLİK' SORUSUNA CEVAP

"2022 yılında sizden mutlu haber alır mıyız?" şeklindeki soruya güzel oyuncu, "Biz çok mutluyuz zaten arkadaşlar” karşılığını vermişti.

Hüseyin Altun/Milliyet