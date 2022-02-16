Makbule Karabudak kimdir Makbule Karabudak ile Mert Ã–cal sevgili mi, Nisaâ€™nÄ±n arkadaÅŸÄ± Makbule kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

Makbule Karabudak kimdir, Survivor Mert Ã–cal ve Makbule Karabudak sevgili mi? sorularÄ± Nisa'nÄ±n Survivor Allstar adasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyada da en Ã§ok konuÅŸulan konular arasÄ±na girdi. Ä°ddiaya gÃ¶re Mert ve Sude arasÄ±nda yarÄ±ÅŸmadan Ã¶nce bir yakÄ±nlaÅŸma oldu. YakÄ±nlaÅŸmanÄ±n fark edilmesi ardÄ±ndan Nisa ve Ogeday uyarÄ±da bulundu. Nisa, Sude'ye Mert'in dÄ±ÅŸarÄ±da bir iliÅŸkisi olduÄŸunu sÃ¶yleyip ihaneti ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Makbule ÅžakalakoÄŸlu kimdir?

Makbule ÅžakalakoÄŸlu 1992 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¼nyaya geldi. Ä°lkokulda Ã¼Ã§ adÄ±m uzun atlama ve kÄ±sa mesafe koÅŸusu yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Lisede Anadolu Lisesini bitridi. Lise hayatÄ± boyunca 4 sene basketbol oynadÄ±. Ãœniversitede EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi Ebelik lisans bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamdÄ±. Ãœniversitede okulun bayan hentbol takÄ±mÄ±nda oynadÄ±. Ãœniversiteden mezun olduktan sonra Ä°stanbul'a atanan Makbule, ebeliÄŸin yanÄ± sÄ±ra fitness ve pilates ile ilgilendi. Survivor'a katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda evli olan ÅžakalakoÄŸlu, eÅŸinden boÅŸanmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Makbule ÅžakalakoÄŸlu ile Mert Ã–cal sevgili mi?

Ä°ddiaya gÃ¶re Mert, uzun zamandÄ±r Makbule ÅžakalakoÄŸlu ile birlikte. Survivor 2020'de yarÄ±ÅŸan Makbule ÅžakalakogÌ†lu ve Nisa BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± yakÄ±n arkadaÅŸ. YayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan Makbule ÅžakalakogÌ†lu sosyal medya hesabÄ±ndan Mert Ã–cal'Ä± takip etmeyi bÄ±raktÄ±. Birlikte yer aldÄ±klarÄ± fotoÄŸraflarÄ± da kaldÄ±rdÄ±. Ã–te yandan Nisa BÃ¶lÃ¼knbaÅŸÄ±'nÄ±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Makbule ÅžakalakogÌ†lu, Nisa'ya sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak iddialarÄ±Â gÃ¼Ã§lendirdi.

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