GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinKenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı!
HaberlerMagazin Haberleri Kenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı!
ABONE OL

Kenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı!

2014 yılında gittiği spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor. Ünlü sanatçının sağlık durumunu yakın arkadaşı anlattı.

20.02.2022 - 12:15 |
Kenan Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı!

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı.

4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

Kenan Işıkın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı

 

KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ...


Kenan Işık'ın Sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, Kenan Işık'ın Sağlık durumunu anlattı:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

Kenan Işıkın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oğlum dizisi konusu ne? Oğlum dizisi oyuncuları kimler?

Oğlum dizisi konusu ne? Oğlum dizisi oyuncuları kimler?

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi paylaştı! Yorum yağdı...

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi paylaştı! Yorum yağdı...

Meltem Miraloğlu mahkemeye başvurdu, Onur Akay hapis cezası aldı!

Meltem Miraloğlu mahkemeye başvurdu, Onur Akay hapis cezası aldı!

Gökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması!

Gökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması!

Sıradaki Haber