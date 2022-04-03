Jim Carry oyunculuğu bırakıp emekli olacağını açıkladı! 'Bu işi yeterince yaptım'

Kariyerinde birçok başarılı yapıma imza atarak Hollywood ikonları arasına giren komedyen ve oyuncu Jim Carrey, geçtiğimiz hafta Oscar Töreni'nde Smith ile Rock arasında yaşanan tokat skandalı hakkındaki görüşlerini dile getirmişti.

CBS Mornings programına konuk olan oyuncu Jim Carrey de verdiği röportajda; Will Smith'in ödül almak için sahneye çıktığı esnada herkesin ayağa kalkıp alkışlamasından rahatsızlık duyduğunu söylemişti.

"HOLLYWOOD DEDİĞİNİZ OMURGASIZ BİR GRUP İNSAN"



Seyirciler için "Hollywood' dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadelerini kullanan 60 yaşındaki komedyen, "Smith'in hareketi bana yapılsaydı sabah kalktığım gibi 200 milyon dolarlık bir dava açardım çünkü o video sonsuza dek orada kalacak" demişti.

Carrey, daha sonra konuyla ilgili; "Eğer oturduğunuz yerden bağırmak, bir şeyi onaylamadığınızı göstermek veya Twitter'dan bir şey demek istiyorsanız, sırf birileri bir şey dedi diye sahneye çıkıp birinin yüzünü tokatlamaya hakkınız yok" ifadelerini kullanmıştı.

CARREY'DEN FLAŞ KARAR



Oscar'da yaşananlarla ilgili söylediği sözler çok konuşulan Jim Carrey, The Wrap'e verdiği röportajda; emekli olacağını ve artık oyunculuk yapmayacağını açıkladı.

Carrey, gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulundu.

Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Daha önce 'Truman Show', 'Maske', 'Sil Baştan', 'Bay Evet', 'Hayvan Dedektifi' gibi yapımlarda rol alan Ünlü isim, "Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamladı.